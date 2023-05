Rihanna deelt opvallende babybuikfoto’s ter ere van vijfjarig bestaan van haar lingeriemerk

Met foto's in ondergoed, waarin haar zwangere buik goed zichtbaar is, viert zangeres en miljardair Rihanna het vijfjarig bestaan van haar lingeriemerk Savage X Fenty. Ze verwacht later dit jaar haar tweede kind met rapper Asap Rocky.

De 35-jarige zangeres deelde verschillende beelden. Foto's in een zwarte bh en shorts terwijl ze tegen een kopieerapparaat hangt, met haar babybuik. En een filmpje waarin ze verschillende negligés en lingeriesetjes draagt uit haar collecties die in de loop der jaren zijn uitgebracht. In dat filmpje is ook materiaal te zien van vermoedelijk haar eerste zwangerschap: met een flinke babybump geniet ze in een aquakleurige beha van een alcoholvrij drankje, met een kleimasker op.

Zaterdag viert de kleine RZA, zoals haar eerstgeborene heet, zijn eerste verjaardag. Tijdens de Superbowlfinale in februari maakte Rihanna bekend zwanger te zijn van haar tweede kind.

Dat was ook meteen het eerste optreden in vijf jaar tijd, want de zangeres uit Barbados is de afgelopen jaren veel drukker met andere zaken dan muziek. Zo lanceerde Robyn Rihanna Fenty, zoals ze eigenlijk heet, op 11 mei 2018 haar lingeriemerk Savage X Fenty, dat nu dus het vijfjarig jubileum viert. Het lingeriemerk staat bekend om het aanbieden van inclusieve en diverse ontwerpen voor alle lichaamstypen en maten, ‘zodat elke vrouw zich sexy kan voelen’. Ook is ze zeer succesvol met haar make-uplijn Fenty Beauty.

Ze werd daarom op 34-jarige leeftijd in 2021 door het prestigieuze Forbes Magazine ook uitgeroepen tot jongste vrouwelijke selfmade miljardair. Haar lingeriemerk was toen zo’n 1 miljard dollar waard (destijds 844 miljoen euro). Fenty Beauty was op dat moment al goed voor 2,8 miljard dollar (2,3 miljard euro), dat ze voor de helft bezit. De andere helft is in handen van het Franse luxehuis LVMH, dat ook onder meer Louis Vuitton bezit.

Volgens Forbes heeft Riri op dit moment 1,4 miljard dollar (1,28 miljard euro) aan vermogen.

