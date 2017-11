Rihanna en Kim Kardashian op de bres voor moordenares

Cyntoia Brown kreeg levenslang voor de moord op Johnny Allen, een 43-jarige vastgoedmakelaar die haar langs de straat had opgepikt voor seks. De tiener werd door haar vriendje ‘Kutthroat’ verplicht om te tippelen. Allen nam de 16-jarige Brown mee naar zijn woning, waar hij haar zijn wapencollectie toonde en vertelde dat hij een voormalige scherpschutter in het leger was. Het maakte Brown zenuwachtig, vertelde ze later.

De tiener en Allen aten samen, keken wat televisie en gingen uiteindelijk naar bed. ,,Hij greep me tussen mijn benen – hij greep me echt heel hard vast”, vertelde ze later in de rechtbank. ,,Ik dacht dat hij me ging slaan of iets dergelijks…” Vervolgens draaide Allen zich om en reikte hij naar de kant van het bed. Brown beweert dat ze dacht dat hij een wapen wilde pakken en raakte in paniek.

Roofmoord

Ervan overtuigd dat hij haar wilde vermoorden, schoot ze hem in het hoofd met een pistool dat ze van haar pooier Kutthroat gekregen had, zo vertelde ze destijds tijdens de hoorzitting. De tiener werd berecht als een volwassene en pleitte dat ze handelde uit zelfverdediging. Volgens de openbare aanklagers ging het echter om roofmoord, omdat Brown ervandoor ging met de geweren en portefeuille van Allen.

Het meisje werd schuldig bevonden aan moord met voorbedachten rade en kreeg levenslang. Brown, nu 29, zal pas op haar 67ste in aanmerking komen voor een vervroegde vrijlating.

Documentaire

Deze week kwam de zaak weer onder de aandacht nadat op Twitter een foto van Brown opdook uit ‘Me Facing Life: Cyntoia’s Story’. Deze documentaire van filmmaker Daniel Birman vertelt het verhaal van Browns zaak vanaf het ogenblik van haar arrestatie, tijdens haar proces en na haar veroordeling. De beelden doen ernstige vragen rijzen over de manier waarop de VS omgaan met jonge delinquenten.

Uit de documentaire blijkt dat Brown opgroeide in een gewelddadige omgeving. Haar grootmoeder heeft altijd beweerd dat haar dochter – Cyntoia’s moeder – het resultaat was van een verkrachting. Haar moeder, die van Cyntoia beviel toen ze zestien was, kampte met een alcohol- en crackverslaving en zat zelf jaren in de cel. Volgens haar advocaten vormde Browns traumatische jeugd de aanleiding voor de moord op Allen.

Brown getuigde dat ze tijdens haar jeugd vaak geslagen, de keel dichtgeknepen en verkracht werd en dat ze regelmatig bedreigd werd met een vuurwapen. Cyntoia’s vriendje 'Kutthroat' werd tijdens het proces omschreven als een gevaarlijke druggebruikende pooier die haar verplichtte om te strippen terwijl hij haar onder schot hield.

Wetten gewijzigd

Dankzij Birmans documentaire werden de wetten op prostitutie en mensenhandel in Tennessee aangepast: nu kunnen alleen volwassenen vanaf 18 jaar beschuldigd worden van prostitutie. Kinderen worden beschouwd als slachtoffers van mensenhandel. De gewijzigde wetgeving werd echter niet toegepast op de reeds veroordeelde Brown.

Ondertussen zit Brown al bijna dertien jaar achter de tralies. Ze behaalde een diploma en studeert nu verder voor een bachelordiploma. Ze werkt ook als een onbetaalde raadgever in het jeugdgerechtssysteem en begeleidt andere vrouwen in de cel.

Steun beroemdheden

Deze week mengden sterren als Kim Kardashian, Rihanna en Cara Delevigne zich in het debat. Ze deelden de foto uit de documentaire van Birman met de hashtag #FreeCyntoiaBrown. ,,Het systeem heeft gefaald”, tweette Kim Kardashian. ,,Het is hartverscheurend om te zien hoe een jong meisje slachtoffer is van mensenhandel en wanneer ze dan de moed heeft om terug te vechten, krijgt ze levenslang! We kunnen beter en moeten doen wat juist is. Ik heb gisteren mijn advocaten gebeld om te kijken wat hieraan gedaan kan worden.” Het bericht kreeg al 479.000 likes.

Ook Rihanna liet van zich horen op sociale media. ,,Er is iets verschrikkelijk fout wanneer het systeem verkrachters macht geeft en het slachtoffer levenslang in de cel gooit. Voor iedereen die verantwoordelijk is voor de straf van dit kind. Ik hoop bij God dat jullie geen kinderen hebben,” schreef de ster op Instagram.

did we somehow change the definition of #JUSTICE along the way?? cause..... Something is horribly wrong when the system enables these rapists and the victim is thrown away for life! To each of you responsible for this child's sentence I hope to God you don't have children, because this could be your daughter being punished for punishing already! #FREECYNTOIABROWN #HowManyMore Een foto die is geplaatst door badgalriri (@badgalriri) op 21 Nov 2017 om 5:12 PST

Model Cara Delevigne uitte haar verontwaardiging eveneens op Instagram: ,,The rechtssysteem is zo achterlijk!!! Dit is compleet gestoord", schreef ze. Op internet circuleren meerdere petities waarin wordt opgeroepen tot een nieuw en eerlijk proces voor Brown en zelfs tot gratie door president Trump.