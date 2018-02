Rihanna strijdt samen met president Macron voor betere scholen in Afrika

Vermiste vrouw 'teruggevonden' in realityshow

4:59 Een Amerikaanse vrouw die sinds november als vermist was opgegeven en wiens naam donderdag in de krant opdook in een lijst van vermiste personen werd meteen daarop 'teruggevonden': ze is namelijk een van de deelneemsters aan de populaire realityshow The Bachelor die op dit moment in de VS wordt uitgezonden.