Rijdende rechter wil dat 'irritante' mevrouw Duyts in therapie gaat

Willy Duyts geeft aan in een 'oorverdovende lawaai producerende fabriek' te wonen. In werkelijkheid woont ze samen met haar man in een rijtjeshuis. Haar buren, de familie Albersen, worden verdacht van de herrieproductie. ,,Ik heb geen leven meer. Dit is de hel! Ik draag oorkappen, ik loop met muziek in mijn oren. Ik weet me geen raad, ik zit 's nachts te huilen'', aldus Duyts.



Monica en Roy Albersen mogen zich nu vijf jaar de buren van mevrouw Duyts noemen. Zij zijn zich van geen kwaad bewust en vinden dat ze rekening met hun buren houden. ,,Als wij overdag de wasmachine aanzetten, dan gaat ze bonken tegen de muur'', leggen ze uit. Opvallend is dat naast Duyts verder niemand last heeft van de onverklaarbare geluiden.