‘Rillingen lopen over je rug’ bij zien gesprek tussen Philip en Diana in The Crown

Het is voor de fans van de bekroonde dramaserie The Crown een scene die zorgt voor kippenvel: prins Philip die prinses Diana toespreekt in haar hotelkamer. Nu beide hoofdrolspelers in dit verhaal niet meer leven, maken de beelden een diepe indruk.

Het is de afsluiter van het laatste, vierde seizoen van de immens populaire Netflixserie The Crown, over het leven van de Britse koninklijke familie. Diana (Emma Corrin) viert in 1990 Kerstmis op Windsor Castle, maar ziet zichzelf liever ergens anders. Door haar huwelijksproblemen met prins Charles trekt ze zich terug, sluit ze zichzelf af. Ze wordt depressief.



Plotseling wordt er op haar kamerdeur geklopt. Het is prins Philip (een rol van Tobias Menzies) die Diana probeert op te vrolijken. ,,Ik heb deze kamer geloof ik nog nooit in het echt gezien. Deze familie is best hard. Soms voelt het voor een gevoelig mens als jij vast... Nou, laat me vragen: hoe voelt het?’'

Diana omschrijft haar tijd op Windsor als ‘een koude, bevroren toendra’. ,,Een ijzige, donkere, liefdeloze grot zonder licht. Zonder hoop, waar dan ook. Geen sprankje.’' Philip is er zeker van dat zijn zoon, van wie bekend was dat hij niet Diana maar Camilla Parker Bowles als zijn grote liefde zag, zal veranderen. ,,Hij kan de ander nooit krijgen. Zou het je helpen dat wij denken dat hij best gek is?’' Diana is dat stadium voorbij. Maar Philip raadt haar af niet voor zichzelf te kiezen. ,,Dat kan nooit goed voor je eindigen. (...) Iedereen in dit systeem is een verloren, irrelevante buitenstaander. Afgezien van die ene persoon, die ertoe doet. Zij is de zuurstof die wij ademen. De essentie van onze plicht. Jouw probleem lijkt mij dat je in de war bent over wie die persoon is.’'

Na die woorden voegt Diana zich in haar zwarte halterjurk bij de familie voor de traditionele fotosessie. Iedereen lacht, behalve zij. Het duurde nog zes jaar voor ze van Charles scheidde. In 1997 overleed ze.

Achter de schermen

Van prins Philip is bekend dat hij achter de schermen graag namens de koninklijke familie opereerde. Toen het huwelijk van Charles en Diana op springen stond, schreef hij de prinses een brief. Het bleek later een vergeefse poging de boel te redden. Na Diana’s dood overtuigde Philip zijn kleinzoon William op de dag van de begrafenis voor hem uit te lopen, vlak achter de kist van zijn moeder.

The Crown ging in 2016 in première. De serie werd gemaakt met een budget van 110 miljoen euro per seizoen en was daarmee op dat moment de duurste ooit op Netflix. Het vijfde en zesde seizoen is in de maak. De streamingdienst omschrijft de scene tussen Menzies en Corrin als een die ‘de rillingen over je rug doen lopen’. Corrin won een Golden Globe voor haar rol.

Het team van The Crown reageerde eerder vandaag als een van de eerste uit de entertainmentindustrie op het overlijden van prins Philip. ‘Netflix, Left Bank Pictures, Sony Pictures Television en het productieteam van The Crown zijn diepbedroefd door het nieuws over de hertog van Edinburgh. Onze gedachten zijn bij de koninklijke familie in deze verdrietige periode.’

Volledig scherm © Netflix