Ringo Starr en Paul McCartney nemen samen John Lennon-song op

video Bloedstol­len­de trailer Penoza geeft eerste details over film weg

9:21 Carmen van Walraven leeft nog en ze woont in Canada. Dat is wat we tot nog toe wisten van de Penoza-film, die 28 november in de bioscoop verschijnt. De nieuwe trailer geeft een stuk meer informatie prijs. Zo zien we onder meer dat de familie Van Walraven herenigd wordt in een voetbalstadion. Let op. Dit verhaal bevat spoilers over de tv-serie.