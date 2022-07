Rinus Ferdinandusse (90), oud-juryvoorzitter van Film by the Sea, overleden

In 1969 werd hij hoofdredacteur van opinieweekblad Vrij Nederland, waar hij tot aan zijn pensioen in 1996 heeft gewerkt. Hij was de initiatiefnemer van onder meer de befaamde VN-thrillergids. Ook was hij van 2002 tot 2014 voorzitter van de jury van het filmfestival Film by the Sea in Vlissingen. Hij laat een oeuvre van 24 boeken na, voornamelijk misdaadromans, waaronder de bestseller Naakt over de schutting.