Rob de Nijs: Julius is de enige waar ik mij zorgen om maak, dat joch van acht jaar

Aan de receptie van Theater Cultura in Ede staat een man met een mondkapje tot ver over zijn grijze baard. ,,Moeten we dat hier ophouden?” vraagt Rob de Nijs aan de baliemedewerkster. Er is sprake van vrijwilligheid, luidt het antwoord. Aarzelend schuift De Nijs het masker weer omhoog.



Even later, aangekomen in de uitgestorven theaterbar, legt hij het kapje naast zijn cappuccino. Hij knikt naar het bibliotheekgedeelte van het cultureel centrum. ,,Ik zie daarginds toch mensen dat ding dragen. Weet je zeker dat het niet hoeft?”