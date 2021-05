Rob Kemps debuteert dit najaar als quizmaster

In de van oorsprong Britse quiz nemen drie kandidaten het tegen elkaar op. Een deelnemer neemt plaats in een gigantisch wiel en blijft daar zitten zolang hij goede antwoorden geeft. Bij een fout geeft The Wheel willekeurig aan wie de volgende vraag mag beantwoorden, maar dat kan dus ook dezelfde kandidaat zijn. De spelers krijgen bij de vragen hulp van BN’ers, maar wie ze helpt wordt ook door het wiel bepaald.

Kemps is ‘superenthousiast’ over The Wheel. ,,Een mooiere start van mijn nieuwe televisieavontuur kan ik me bijna niet voorstellen. Ik ken The Wheel van de BBC en ik heb veel zin om er, letterlijk, mijn eigen draai aan te geven. Ik kan niet wachten om de komende maanden met deze grootse spelshow aan de slag te gaan.”