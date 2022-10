Rob Kemps en Matthijs van Nieuwkerk balen van misser in eerste serie Chansons: 'Wakker van gelegen’

Aangifte tegen Johnny de Mol gesepo­neerd, juridisch adviseurs van ex-vrien­din wél vervolgd

Het Openbaar Ministerie (OM) seponeert de aangifte van mishandeling en poging tot doodslag die zijn ex-partner Shima Kaes tegen Johnny de Mol heeft gedaan. Het onderzoek heeft niet geleid tot voldoende bewijs, is vanmiddag bekendgemaakt. De Mol heeft ‘altijd vertrouwen gehad in het onderzoek en in deze uitkomst’, laat de Talpa-presentator via zijn management weten.

6 oktober