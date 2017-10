Rob Stenders breekt lans voor Stefan Stasse

Stefan Stasse kreeg afgelopen week slecht nieuws te verwerken. Na weken van geruchten maakte de publieke omroep de radioplannen voor het nieuwe kalenderjaar bekend. Daarin werd duidelijk dat Rob Stenders zijn oude plek op Radio 2 tussen 12.00 en 14.00 uur terugkrijgt en dat Annemieke Schollaardt op de plek komt van de Staat van Stasse.



Stenders is een hoofdrolspeler in deze zaak. Door zijn overstap van AVROTROS naar BNNVARA verdween hij in eerste instantie van zender. Nu hij terugkomt, wordt Stasse waarschijnlijk overgeplaatst naar Radio 5.



Op zijn eigen website schrijft Stenders dat hij Stasse bewondert. ,,Stefan Stasse is een Staat apart. Beter, mooier, persoonlijker zal radio nooit meer worden." Ook roemt hij het programma van zijn radio-collega. ,,Zijn programma is een baken van originaliteit en beeldt van de eerste tot de laatste noot de essentie, urgentie en het bestaansrecht van radio in twee uur uit. Zal radio ooit dichter bij de luisteraar komen? Ik oefen me gek maar zonder de blauwdruk van Stefan ben ik nergens."



Stasse liet eerder weten dat de KRO-NCRV juridische stappen onderneemt als zijn programma van zender verdwijnt. De dj ontving ‘duizenden’ reacties toen bekend werd dat hij zo goed als zeker moet vertrekken. Stenders lijkt zich nu ook achter de radiomaker te scharen.