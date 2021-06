Rob Stenders: ‘Ik ben een autistische holbewoner’

Foto's Máxima geniet van filmge­schie­de­nis in Eye Filmmuseum

24 juni Koningin Máxima kreeg vandaag tijdens haar bezoek aan het Eye Filmmuseum in Amsterdam uitleg over filmgeschiedenis en alles wat het museum doet. De koningin genoot zichtbaar van haar culturele uitstapje en gaf na afloop aan dat het nog veel langer had mogen duren.