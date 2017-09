'Rob Stenders in januari terug op oude plek'

De omroeppolitieke kwestie begon met de keuze van Stenders voor een transfer van AVROTROS naar zijn 'oude vertrouwde nest' BNNVARA. Hij had erop gerekend dat hij Platenbonanza kon blijven maken. Maar de NPO besliste anders: het tijdslot bleef toch bij AVROTROS, dat koos voor Schollaardt.}



Onlangs bemoeide ook radio-icoon Lex Harding zich met de zaak. ,,Rob kreeg bij de transfer zo goed als de toezegging van de NPO dat hij het programma mocht houden. Nu is het de nek omgedraaid, omdat ze er een vrouw wilden hebben’’, aldus Harding in een brief aan de top van de publieke omroep. Hij noemt het schrappen van Platenbonanza een ‘minachting voor de luisteraar’.



BNNVARA, Stenders’ nieuwe baas, schaart zich achter de brief van Harding. ,,Een oproep die aansluit bij de inzet waarmee BNNVARA poogt Rob terug te krijgen op primetime op Radio 2’’, riep omroepdirecteur Gerard Timmer eerder in deze krant.



De NPO trekt zich de kritiek aan, menen ingewijden. Er zou nu naarstig naar een nieuwe plek voor Schollaardt worden gezocht op Radio 2. Er vinden gesprekken plaats met KRO-NCRV, de omroep van deejay’s Stefan Stasse, Ruud de Wild en Wouter van der Goes. Mogelijk is een van hen straks de klos.