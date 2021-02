Rob Stenders stapt over van Radio 2 naar Veronica

,,Weggaan bij NPO Radio 2 is niet makkelijk”, reageert Stenders. ,,Maar de sleutels in handen krijgen om van Radio Veronica een muzikale vrijplaats voor liefhebbers te maken, zo’n kans krijg je maar één keer. Net als Radio Veronica ben ik geboren op 18 april, m’n eerste demo stuurde ik naar Veronica, het is de zender van Stenders & Van Inkel en zo’n beetje de helft van mijn radiobestaan. Dat ik nu de kans krijg om als zenderbaas de koers van dit station te bepalen en zwart-op-wit het vertrouwen en de vrijheid heb gekregen om er de zender van te maken waar ik in geloof, maakt de cirkel rond.”



Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2, stelt dat Stenders veel heeft betekend voor zijn station. ,,Daar danken we Rob voor en we wensen hem succes. NPO Radio 2 heeft zich de afgelopen jaren steeds weer vernieuwd en dat is niet onopgemerkt gebleven: de zender is al drie jaar op rij het best beluisterde radiostation van Nederland. De publieke omroep heeft tal van talentvolle dj’s in huis. We gaan nu bekijken wie de vrijkomende uren gaat presenteren, waarbij we natuurlijk wéér de beste keuze voor de luisteraars willen maken.”