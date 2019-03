Rob Trip tijdelijk van tv om behandeling tegen prostaatkanker

Trip moet daarom de presentatie van de live-uitzendingen van het NOS Slotdebat (19 maart) en de NOS Uitslagenavond (20 maart) in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen ‘zeker aan zich voorbij laten gaan’. Wie de presentatieklussen van hem overneemt, maakt de NOS op een later moment bekend. Rob Trip is presentator van het NOS Journaal , NOS Met het Oog op Morgen en het Gesprek met de minister-president.

Relativeren

In 2001 moest Trip langere tijd zijn werkzaamheden voor radio en tv neerleggen. Hij belandde destijds na een herseninfarct in een coma en zweefde op het randje van de dood. Uiteindelijk is hij, tegen de verwachting is, geheel hersteld. ,,Ik denk dat die gebeurtenis bepaalde dingen in mijn karakter heeft versterkt. Een broertje dood hebben aan mensen die zich aanstellen. Kunnen relativeren. Dingen met een korreltje zout nemen. Dingen doen die ik echt leuk vind. En ik zeg nóg vaker ‘nee’ tegen dingen waar ik geen zin in heb. Het interesseert me dan echt niet wat anderen daarvan vinden", vertelde hij in 2014 in een interview met De Gelderlander.