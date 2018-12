Robbie Williams voor even herenigd met Take That

De mannen van Take That vieren momenteel dat ze 30 jaar in het vak zitten, onder meer met de release van hun greatest hits-album Odyssey vorige week. Williams, lid van de groep tussen 1990 en 1995 en daarna in 2010-2011, feest niet mee. Volgens hemzelf omdat hij nooit werd gevraagd, volgens de resterende bandleden omdat zijn agenda voor de komende jaren vol zit met soloprojecten.



Het gerucht over een minireünie ging in Britse media echter al weken. Take That zou immers optreden bij X Factor, waar Williams en zijn vrouw Ayda dit jaar in de jury zitten. Aanvankelijk leek het toch een trio-aangelegenheid te worden, aangezien Gary Barlow, Mark Owen en Howard Donald hun hit Shine zonder Williams vertolkten. Maar kort daarna klonken de pianotonen van Everything Changes en was Take That toch even een kwartet.



