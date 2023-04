Robert de Hoog, van augurk tot schurk: ‘Leraren zeiden: Het wordt nooit wat met jou’

Jaimie Vaes: ‘Waarom mag je je wel uitspreken als je kind slecht gehoor heeft en niet bij autisme?’

Jaimie Vaes heeft in haar column in Grazia uitgehaald naar de ‘domme manier van oordeel vellen door de moedermaffia’. Ze kreeg daar recent mee te maken toen ze zich uitsprak over een mogelijke vorm van autisme bij haar zoontje Lío. ‘Het laatste wat ik als moeder wil, is wegkijken uit schaamte, daarom besloot ik meteen openheid te geven.’