Robert De Niro aangeklaagd door voormalig assistent

Jack Nicholsons bijl uit The Shining voor 191.000 euro geveild

16:09 De bijl waarmee Jack Nicholson in de film The Shining een deur doormidden splijt, heeft op een veiling in Londen ruim 191.000 euro opgeleverd. Dat meldt The Independent. De opbrengst van het werktuig was in eerste instantie geschat op zo'n 50.000 euro.