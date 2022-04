Robert Pattinson keert terug in vervolg op The Batman

Details, zoals een datum waarop opnames moeten starten of wanneer de film moet gaan draaien, kon Reeves nog niet geven. Hij zei zelfs dat hij zulke details pas op de volgende CinemaCon in 2023 zou kunnen delen.

The Batman kwam begin maart van dit jaar uit en kreeg lovende kritieken. In de film raakt Batman bevriend met Catwoman, gespeeld door Zoë Kravitz. Samen gaan ze de strijd aan met Riddler (Paul Dano) en Penguin (Colin Farrell). De superheldenfilm bracht in Nederland in het eerste weekend bijna anderhalf miljoen euro op, een record, meldde distributeur Warner Bros. In de Verenigde Staten was dat 248,5 miljoen euro.