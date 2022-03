Robert Pattinson verrast Batman-kijkers in de bioscoop

Sven Kramer en Naomi van As verwachten tweede kindje

Meervoudig schaatskampioen Sven Kramer en zijn levenspartner, voormalig tophockeyster Naomi van As, verwachten een tweede kindje. Dat meldden ze met een aandoenlijk kiekje op Instagram vanuit het Zwitserse Verbier. ‘Baby on the way’, schrijven beiden op Instagram.

