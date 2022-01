Robert ten Brink: ‘Vier uur na overlijden van mijn moeder vertrok ik naar Australië’

Hij snapt dat mensen makkelijk oordelen over de situatie uit 2015, geeft Robert ten Brink aan in de kappersstoel bij Özcan Akyol. ,,Alles wat men eruit plukt is: hij was niet bij de begrafenis van zijn moeder. Terwijl daar zit natuurlijk een heel proces van jaren achter waarin mijn moeder steeds zieker en zieker werd. En ik steeds meer op reis ging.”



Ten Brink omschrijft zijn moeder, die op 90-jarige leeftijd overleed, als zijn grootste fan. ,,Dan zag ze iemand in een programma en dan zei ze: ‘Waarom ben jij daar niet voor gevraagd?’ En dan reageerde ik: ‘Ik kan toch niet overal voor gevraagd worden.’”



Toch was hij dus niet aanwezig op haar uitvaart. ,,Uiteindelijk waren we bezig met de voorbereidingen voor een Australiëreis, dat is een project, dat is giga. Godzijdank, heb ik later gedacht, is mijn moeder in de nacht voordat we vertrokken steeds slechter geworden. En hebben wij met zijn allen tot de laatste seconde bij haar kunnen zijn. Vier uur nadat ze is overleden, ben ik in een vliegtuig gestapt naar Australië.”