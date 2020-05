Robert vond coronareeks All You Need ‘bizar’: ‘Kon het niet naar hoogtepunt brengen’

Presentator Robert ten Brink vond het huidige, sterk coronagerelateerde seizoen van All you need is love misschien wel het meest memorabele van de afgelopen 28 jaar. ,,Het is bizar’’, zegt hij tegen BuzzE.

,,Eerst verdween het publiek uit de studio’’, vervolgt hij. ,,Wat wisten we toen eigenlijk nog weinig. We deden toen nog lacherig over handen wassen, maar al snel werd het een echte crisis met echt gevaar.’’



Half maart verdween het studiopubliek en kreeg All you need de nieuwe vorm met vooral liefdevolle boodschappen op afstand. De makers introduceerden bijvoorbeeld de lovestreams die op een groot videoscherm door heel Nederland werden gereden.

Quote We kregen schrijnen­de berichten binnen van echtparen die elkaar niet meer konden zien. Zelfs over mensen die inmiddels waren overleden Robert ten Brink

,,Je roeit met de riemen die je hebt. Eigenlijk zijn we gewoon meegegroeid met de ontwikkelingen", zegt Robert. ,,Een beetje houtje-touwtje af en toe, maar wel steeds in staat om productioneel uit te pakken.”



Robert zag ook in de reacties dat het steeds heftiger werd. ,,We kregen schrijnende berichten binnen van echtparen die elkaar niet meer konden zien. Zelfs over mensen die inmiddels waren overleden. Gelukkig kunnen we ook al meer positieve verhalen laten zien van bijvoorbeeld voormalig coronapatiënten die zorgverleners willen bedanken.”

Afstandelijker

Voor Robert zelf was het ook even omschakelen. Als presentator op afstand had hij minder grip op de situatie. ,,Het is heel anders om iemand via een stream te spreken dan dat je ze zo uit het publiek trekt. Je kan het niet echt naar een hoogtepunt begeleiden en het voelt ook afstandelijker. Met iemand naast je voel je het veel beter aan hoe iemand reageert. Dat mis je allemaal.”



All you need is love ging zo'n twee maanden langer door dan gepland. In totaal werden acht extra uitzendingen gemaakt bovenop de zeven die het seizoen normaal gesproken zou tellen.

RTL zag de kijkcijfers desondanks flink stijgen toen de coronacrisis begon. De eerste vier afleveringen bleven nog onder het miljoen, maar vanaf half maart stegen de cijfers naar bijna 1,4 miljoen. De afgelopen weken daalden de cijfers weer. Gemiddeld keken dit seizoen zo'n 1,07 miljoen mensen per week.