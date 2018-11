Robin Hood is niet te stoppen

Met Robin Hood kunnen filmmakers alle kanten op. Dat bewijzen de 74 speelfilms en 39 tv-series die sinds het begin van de vorige eeuw over hem zijn gemaakt. De Engelse vrijbuiter komt voor in historische speelfilms, sciencefictionverhalen, romantische draken, politiek drama, komedies, animatiefilms en zelfs in een pornoproductie.



Robin Hood is een man van actie, verzet, leiderschap en romantiek. Zijn stormachtige relatie met zijn grote liefde Maid Marian biedt filmmakers natuurlijk ook veel aanknopingspunten voor dramatisch verwikkelingen. Vooral de vraag ‘Wie heeft wie in de steek gelaten?’ duikt herhaaldelijk op in de verfilmingen.



In de nieuwe Robin Hood-film trouwt Marian zelfs met een ander als de edelman jaren op pad is geweest voor de kruistochten. Van de herkomst van Hood bestaan verschillende interpretaties. Zo wordt hij volgens historici voor het eerst in 1377 in balladen genoemd. Vermoedelijk is hij gebaseerd op de graaf van Huntingdon die in 1247 overleed. Maar de geleerden zijn het er niet over eens. Robin Hood duikt eeuwen daarna ook in diverse romans op, onder meer in Ivanhoe van Sir Walter Scott. Zijn gevoel voor rechtvaardigheid en strijd tegen de heersers die hun onderdanen uitbuiten maken hem tot een Engelse versie van Che Guevara, een verzetsheld van mythologische omvang.