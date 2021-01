Robin Martens verwacht eerste kindje

De voormalig GTST-actrice is dolgelukkig met de zwangerschap en stelt dat het een kinderdroom is die eindelijk uitkomt. Over het geslacht laat ze vooralsnog niets los. Ook is niet bekend wanneer de kleine spruit wordt verwacht.



Hoewel de zwangerschapshormonen door haar lijf gierden en ze in haar Instagram Stories geinige beelden daarvan deelt, zijn er ook mindere momenten geweest. Zo werd Martens opgenomen in het ziekenhuis omdat ze was uitgedroogd door het braken. Na drie dagen mocht ze weer naar huis.



De felicitaties stromen ondertussen binnen. ‘Gefeliciteeerd! Het is het mooiste ooit!’, reageert Shelly Sterk onder meer.



Martens maakte in maart vorig jaar haar relatie met Benjamin bekend. De twee waren toen al zes maanden een koppel, maar wilden het nog niet eerder wereldkundig maken.