Robin verbijstert jury We Want More met eigen versie van Skyfall: 'Het is niet normaal’

Hoge noten

Zijn versie van Skyfall zorgt onmiddellijk voor nieuwsgierigheid bij de jury. Zo geeft Davina Michelle aan dat ze benieuwd is hoe het nummer op een gitaar klinkt. Bij de eerste zangnoten lijkt Robin al binnen te zijn. De monden van de juryleden vallen open en dan moet het hoogtepunt nog komen. Met schurende stembanden haalt de zanger de hoge noten van Skyfall. De punten die tijdens het optreden gegeven kunnen worden, lopen op van negens naar tienen. Uiteindelijk wordt hij door alle juryleden beoordeeld met het hoogst mogelijke cijfer.



Daarmee is hij de eerste kandidaat die dit seizoen vijf tienen krijgt. Van de thuisjury krijgt hij van 97 van de honderd juryleden ook hun stem. Daarop reageert Ali B: ,,Dat hebben we niet verteld, maar er zijn drie mensen die zijn doof.” De jury komt sowieso superlatieven te kort. André Hazes reageert: ,,Ik vind het zo f*cking goed wat je doet, het is niet normaal! En dan met zo'n strot die het hele liedje blijft verrassen. Ook nog zo'n uitstraling met een gouden tand en zo'n rare vlecht. Ik vind het echt superstoer.”



Robin plaatst zich met dit optreden voor de finale van We Want More. Die vindt plaats over twee weken. Naast de vijf kandidaten die deze week doorgingen, komen daar komende week nog vijf andere kandidaten van de tweede halve finale bij. We Want More was gisteravond goed voor 843.000 kijkers. Daarmee belandde het programma op de twaalfde plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek.