Robin Wright: Spacey verdient tweede kans

Musical­ster Willemijn Verkaik na jaren weer in Nederland

14:16 De internationaal aan de weg timmerende Nederlandse musicalster Willemijn Verkaik is volgend jaar voor het eerst in lange tijd weer in een langer lopende voorstelling in ons land te zien. Samen met onder anderen Stanley Burleson, Celinde Schoenmakers en Pia Douwes speelt zij in mei en juni de concertshow Best of Broadway. Hierin vertolken de zangers grote hits uit diverse wereldberoemde musicals.