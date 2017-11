Robinson-Imke: Carlos en ik hebben geen relatie

Imke moest vorige week het Robinson-eiland verlaten, maar wist al vanaf het begin de gemoederen bezig te houden door haar goede band met Carlos. Zelfs nu ze niet meer in het programma te zien is, blijft hun vermeende romance een populair onderwerp op sociale media. Begrijpelijk, vindt Imke. ,,Ik snap wel dat mensen dat gaan denken als we zo in beeld worden gebracht. Maar ik ben van mijzelf al een type dat van knuffelen houdt, ik deed het net zo goed bij Marlé en Shelly”, legt de verloskundige uit.



Maar hoe zit dat dan met die connectie tussen haar en Carlos? Daar kon niemand omheen. ,,We komen uit dezelfde buurt en zijn ook nog eens leeftijdsgenootjes. Het speelt natuurlijk ook een rol dat de kijkers maar een deel zien van wat er zich werkelijk op het eiland afspeelt”, zo verklaart Imke. ,,Ik heb ontzettend mooie momenten meegemaakt, mooie gesprekken gevoerd en heb er ook veel mooie vriendschappen aan overgehouden, maar zoals ik al zei: dat ziet niet iedereen.”



Eén van die bijzondere vriendschappen is dus die tussen haar en Carlos. Ze hebben zelfs een Whatsapp-groep in het leven geroepen om na te praten over hun ervaringen en momenten. ,,Daar zit mijn vriend en Carlos’ vriendin ook in. Natuurlijk krijgen wij die geruchten over onze ‘verliefdheid’ ook mee. Maar we kunnen er met zijn allen om lachen. Een relatie tussen mij en Carlos? Nee, dat gaat niet gebeuren”, benadrukt ze nogmaals.



De grove opmerkingen en geruchten op sociale media doen Imke, die naast haar huidige baan nog een tweejarige master voor meer medische verantwoordelijkheid volgt, niks. Ze is bestand tegen de kritiek, al vond ze het in het begin wel lastig om zichzelf zo bloot te geven op televisie. ,,Ik had mezelf voorgenomen om dicht bij mezelf te blijven. En dat is wel gelukt. Dat vertellen vrienden en familie me ook. En uiteindelijk gaat iedereen wat van je vinden. Het belangrijkste is dat ik mezelf nog in de spiegel kan aankijken. Dat kan ik”, klinkt het zelfverzekerd.