Robots, reuzepanda's en verwarde millennials in de top 10 beste (en slechtste) films van jaar

Boekje met handge­schre­ven teksten van jonge Drake gaat onder de hamer

Fans van Drake kunnen binnenkort bieden op een exclusief veilingitem: handgeschreven teksten voor nummers die hij bedacht toen hij tiener was. Volgens veilinghuis Moments in Time gaat het om een van de drie notitieboekjes die in een container gevonden zijn buiten de meubelmakerij van zijn oom in Memphis.

8:58