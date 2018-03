Rockband The Killers speelt te veel op routine tijdens concert in Ziggo Dome

Rockband The Killers stelde vanavond in de volle Ziggo Dome nogal teleur met een show die draaide op routine in plaats van begeestering.

Twee sterren



Vijf jaar geleden is het geleden dat The Killers een festivaldag op Pinkpop mochten afsluiten. Het was de eerste keer voor de rockgroep uit Las Vegas. En meteen de laatste, kun je inmiddels veilig concluderen. Want hoewel de groep de Amsterdamse Ziggo Dome (capaciteit: 17.000 bezoekers) vanavond nog bijna vol kreeg, hebben The Killers inmiddels meer verleden dan toekomst.

De band verscheen enigszins geamputeerd op het startblok. Door de afwezigheid van gitarist Dave Keuning en bassist Mark Stoermer was feitelijk slechts de halve formatie afgevaardigd. De vervangers van de twee, verdienstelijke huurmuzikanten, konden niet verhinderen dat The Killers tijdens hun vijfde wereldtournee een nogal log en massief geluid produceren.

One man show

Nu is de band al vanaf z’n doorbraak in 2004 - het nog altijd meesterlijke Mr. Brightside van het album Hot Fuss - toch al vooral het vehikel voor de ideeën van frontman Brandon Flowers. Die maakte er in de Ziggo Dome grotendeels een one man show van. Als vanouds gestoken in glitterjasje en gezegend met een eeuwig jongensachtig gezicht blijft Flowers (36) een van de meest onwaarschijnlijke frontmannen van de rock.

Een fijne aandachtsmagneet, die gisteren allerminst in zijn beste doen verkeerde. Dat zijn stem soms overslaat is een charme, maar Flowers zong nu soms ronduit vals. En hij leek ook humeurig toen hij enkele richting de bar lopende toeschouwers toesprak. ‘We kunnen ook meteen Mr. Brightside spelen? Dan kunnen jullie vroeg naar huis.’

Te veel routine

Het leek erop dat dat vooruitzicht Flowers & co zelf ook wel aanstond. Want hoewel het repertoire van de groep inmiddels meer dan voldoende hoogtepunten bevat voor een avondvullende show, ontbrak het aan begeestering om hits als Somebody Told Me of Spaceman uit te voeren alsof het nieuw en fris materiaal betrof. Hoewel in het tweede deel de inspiratie opflakkerde (onder meer dankzij een lekker vette uitvoeringen van The Man en Runaways), speelde de band te veel op routine.