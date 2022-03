Roddelpraat haalt binnen etmaal geld op voor kosten rechtszaak: ‘We zijn sprakeloos’

De crowdfundingsactie van Jan Roos en Dennis Schouten om de kosten van het proces dat Famke Louise tegen de mannen aanspande te betalen, is gelukt. De makers van Roddelpraat zamelden binnen een etmaal meer dan 27.000 euro in. Dit was het bedrag dat zij moesten betalen voor de proceskosten van zichzelf en Famke Louise.

Roos en Schouten verloren gisteren het kort geding dat Famke Louise had aangespannen. De zangeres eiste dat een YouTube-uitzending van hun juicekanaal Roddelpraat offline werd gehaald omdat Roos en Schouten ten onrechte suggereerden dat de zangeres door haar voormalige manager Ali B zou zijn misbruikt. Ook deelden ze een nooit uitgebracht liedje van de zangeres.

De makers van Roddelpraat moeten nu flink in de buidel tasten voor de gemaakte advocaatkosten: naast hun eigen advocaat draaien ze ook op voor die van Famke Louise. ‘Een enorm bedrag en we hopen dat jullie ons willen helpen het bij elkaar te krijgen. Dus help ons de kosten te dragen, lieve mensen. Want anders wordt het een beetje lastig om dit vol te houden als iedere boze BN’ert een zaak begint’, riepen ze op. Het geld stroomde binnen, want de benodigde 27.000 euro is in nog geen etmaal binnen.

De mannen van het juicechannel zijn ermee in hun nopjes. ‘Dit is de ultieme middelvinger naar politiek correcte rechters, woke mainstream media en andere vrijheid van meningsuiting-haters. We zijn jullie zo verschrikkelijk dankbaar. Wat een helden. Echt een keertje sprakeloos. We nemen er eentje op jullie, tijgers’, laten ze weten.

Rectificatie

Roddelpraat moest van de rechter ook de video offline halen (dat is al gebeurd) en de makers mogen nooit meer suggereren dat de zangeres door Ali B is misbruikt. Het duo moet daarnaast binnen 48 uur prominent op hun website een rectificatie publiceren. Daarin dienen ze onder meer te melden dat de uitspraken over Famke Louise en Ali B ‘onjuist en ongegrond’ zijn en dat ze geen wederhoor hebben toegepast. Bij de aflevering van 2 februari, waarin de twee het kort geding bespreken, moeten ze de woorden ‘achterlijk wijf’ over Famke Louise verwijderen.

Die rectificatie was er donderdag aan het begin van de middag nog niet.

