Roddelpraat in hoger beroep tegen uitspraak in zaak Famke Louise

Vorige week woensdag gaf de rechter in Amsterdam Famke Louise gelijk omdat Roos en Schouten zich met het delen van het nummer schuldig hebben gemaakt aan ‘zowel auteursrechtinbreuk als onrechtmatig handelen’. De presentatoren laten vandaag in een aflevering van Roddelpraat weten in hoger beroep te gaan omdat ze zeggen beelden in handen te hebben uit 2020 waarin Famke Louise het liedje op een feestje voor een publiek zingt.

Roddelpraat moet video over Famke Louise weghalen, zamelt in halve dag 20.000 euro in

De video toont volgens de mannen aan dat er door hen geen inbreuk is gepleegd op het auteursrecht omdat ze het voor mensen heeft gezongen. De zangeres zei namelijk dat het nummer privé was en dat ze het voor zichzelf had opgenomen nadat ze had gebroken met haar manager. ,,Ze heeft meerdere keren keihard gelogen”, zegt Roos in de aflevering. ,,We gaan winnen”, zegt Schouten.