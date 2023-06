Roddelpraat moet 5000 euro betalen aan John de Mol

Update Uitzending Roddel­praat over Famke Louise moet offline blijven

Een uitzending van het YouTube-programma Roddelpraat over artiest Famke Louise moet offline blijven. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam beslist. Roddelpraat-makers Jan Roos en Dennis Schouten waren in hoger beroep gegaan, nadat Famke Louise eerder door de rechter in het gelijk had gesteld. Roos is diep teleurgesteld.