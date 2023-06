Roddelvlogger Yvonne Coldeweijer zwanger van eerste kindje

met fotoYvonne Coldeweijer (36), bekend van haar juicekanaal Life of Yvonne , is zwanger van haar eerste kindje. Dat bevestigt de roddelvlogger aan deze site na een hint op Instagram.

Coldeweijer deelde vrijdagochtend een foto van zichzelf en haar vriend in het zwembad met haar 762.000 volgers. Daarop stonden ook een emoji van een baby en een datum. Dat blijkt de dag te zijn waarop ze is uitgerekend: 11 december 2023.

Ze is vijftien weken zwanger en weet nog niet wat het geslacht is, voegt ze toe bij RTL Boulevard. ‘Ik ben verder niet misselijk geweest en heb geen andere klachten, dus ik voel me helemaal top’, aldus Coldeweijer. De mediapersoonlijkheid viert momenteel vakantie op het Griekse eiland Santorini met haar vriend, over wie ze tot nu toe vrijwel niets losliet. Het zou gaan om Max Vieleers uit Amsterdam.

‘Ex had zeven relaties tegelijk’

Coldeweijer was eerder samen met onder anderen dj Nicky Romero, zanger Ben Saunders en de Australische rugbyspeler Nathan Daly. Die had volgens haar gelijktijdig nog zeven andere relaties, ontdekte ze. Met hem dacht ze naar eigen zeggen rond 2015 ook al aan kinderen. Zijn overspel is een van haar drijfveren om nu andere mensen die zulk gedrag vertonen te ‘exposen’, zei ze.

Over haar eigen privéleven praat ze zelden, juist omdat ze het niet snapt als BN’ers ‘niks voor zichzelf houden’. ,,Zelf heb ik niet de drang om te laten zien hoe gelukkig ik ben’’, zei ze. Een potentiële vriend moet ‘van verdomd goeden huize’ komen, stelde ze wel. ,,Natuurlijk is het leven leuker als je het kunt delen met een man of een gezin, maar als dat me niet gegund is, dan denk ik ook zeker aan andere mogelijkheden om een kindje te krijgen.’’

Volledig scherm Yvonne Coldeweijer en haar ex-vriend Ben Saunders in 2013. © Brunopress/Patrick van Emst

Rechtszaken door juice

Yvonne Coldeweijer kwam de afgelopen jaren vooral in het nieuws vanwege haar Instagram- en YouTube-kanaal, waarop ze roddels deelt over bekende Nederlanders, vaak gevoed door bronnen die ze spionnen noemt. Met journalist Mark Koster maakt ze ook de podcast De juice show. Voorheen was ze actief als zangeres en actrice; ze speelde jarenlang Keet in het vernieuwde Telekids en had de hoofdrol in de musical Wicked, die ze overnam van Chantal Janzen.

Haar werk als roddelvlogger leidde meermaals tot rechtszaken. Ze verloor een kort geding van zangeres Samantha Steenwijk en moest haar bewering rectificeren dat de artiest illegale dieetpillen gebruikt om af te vallen. Later moest ze van de rechter een video verwijderen over Rachel Hazes, die haar eveneens voor de rechter had gesleept. In het filmpje deed Coldeweijer uitspraken over de rol van Hazes bij het uitlekken van een persoonlijke brief van haar zoon André Hazes aan diens ex Sarah van Soelen.

Volledig scherm Instagram Story Yvonne Coldeweijer © Instagram Yvonne Coldeweijer

