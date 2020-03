Rode Kruis baalt van ophef om Rumag-campagne

,,Heel veel mensen starten acties om geld te kunnen doneren aan het Rode Kruis. En dat vinden we fantastisch, want onze hulpverlening is afhankelijk van donaties. We hopen dat mensen dat doen uit goede intenties, en dat zij die actie van tevoren bij ons aanmelden zodat we later kunnen checken of dat geld daadwerkelijk is binnengekomen. Rumag heeft dat ook netjes gedaan, en we zijn op de hoogte van de actie”, laat de Rode Kruis-woordvoerder weten.



Nadat het programma Zondag met Lubach een kritisch item wijdde aan de het Amsterdamse bedrijf, en het beschuldigde van winst maken op de benefietactie, stopte het bedrijf met de verkoop van ‘coronakleren’. Rumag zegt vandaag ‘ruim 100.000 euro’ te hebben opgehaald voor het Rode Kruis en daar zelf niets aan te verdienen.



Presentator Humberto Tan, die investeerde in het merk, blijft hen ook na alle ophef steunen. ‘Rumag heeft géén geld verdiend aan Rode Kruis actie en zou dat ook nooit willen!!! Juist geld opgehaald voor de goede doelen!!!’, zo schrijft Tan op Instagram. Presentatrice Chantal Janzen, die meehielp met de actie, heeft nog niet gereageerd. Tv-maker Maxim Hartman schrijft op zijn Instagram-pagina dat ‘de klopjacht op de Rumag-jochies pas net geopend is’ en dat ‘spijt niet genoeg is’.