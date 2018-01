Rode loper SAG Awards overspoeld met sterren in kostbare designjaponnen

Nieuwe Transformers maakt kans op titel allerslechtste film van 2017

11:02 De film Transformers: The Last Knight is dit jaar de grote favoriet bij de Golden Raspberry Awards. De film van Michael Bay heeft liefst negen nominaties in de wacht gesleept waaronder slechtste film, slechtste regie en slechtste acteur (Mark Wahlberg). Na Transformers is Fifty Shades Darker de grootste kanshebber met acht nominaties met eveneens een nominatie voor slechtste film.