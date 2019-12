'Roekeloze’ Daniël Lippens wil inspireren met podcast over veilig autorijden

De dj heeft een pittige week achter de rug. ,,Ik heb veel reacties en commentaar gehad. Maar ik zag zelf ook in dat ik een fout had gemaakt. Nu ik de podcast heb gemaakt gaat het beter omdat ik heb het omgezet naar iets positiefs", vertelt Daniël aan BuzzE.

In de eerste aflevering van Binnenspiegel belt de dj met het slachtoffer, dat gelukkig alleen een beschadiging aan zijn fiets opliep. Ook rijden er instructeurs mee in de auto en gaat hij in latere afleveringen onder meer in gesprek met Veilig Verkeer Nederland en de politie. ,,Het is zo belangrijk dat iedereen - en zeker ook andere influencers - veel bewuster in de auto stappen. Je kunt zo snel afgeleid raken."

Lachgas

Niet alleen telefoongebruik tijdens het rijden is een belangrijke oorzaak van ongelukken. Daniël hoopt bij de luisteraars ook het probleem van lachgas aan te kaarten. ,,De politie vertelde me hoe gevaarlijk het is om ballonnetjes te gebruiken en dan auto te rijden. Dat gebeurt steeds vaker."

Zelf schrok de dj ervan hoe snel hij zelf met zijn hoofd ergens anders zat. ,,Het is bizar om te zien hoe snel je rijgedrag verslechtert als je afgeleid bent. We moeten beter rust pakken voordat we achter het stuur kruipen. Haal even een paar keer adem zodat je hoofd niet door blijft razen.” Dat advies neemt Daniël nu ook een stuk meer ter harte. ,,Ik rijd bewuster en zit met een andere mindset achter het stuur."