Roelof Hemmen wil dolgraag door als sidekick bij talkshow: ‘Ik vond het fantastisch’

Roelof Hemmen (60) wil ‘dolgraag door’ in een rol als sidekick op televisie in een talkshow. Dat zegt de voormalige nieuwslezer van RTL 4 in een reactie op het vertrek van Eva Jinek bij de commerciële zender. Hemmen was sinds het einde van de zomer van 2022 de vaste sidekick van Jinek in haar late avondshow.

Donderdag maakte Eva Jinek haar verrassende transfer wereldkundig. Ze keert terug naar de publieke omroep waar ze bij AvroTros een contract tekende voor vier jaar. Die verbintenis gaat begin 2024 in. Net als de leiding van RTL was ook Hemmen verrast door het vertrek van de talkshowkoningin. Wat er met Hemmen gaat gebeuren, is nog onzeker. ,,Het is allemaal heel pril en vers”, reageert hij. ,,Heel veel is nog volkomen onduidelijk dus ik denk dat het kaken op elkaar houden wordt.”

Hemmen kennen we voor als nieuwslezer. Hij was vanaf 1993 eerst bureauredacteur en verslaggever voordat hij vanaf 2003 een vast gezicht werd als presentator van RTL Nieuws. In 2016 stopte hij en vervolgde hij zijn carrière als zelfstandige ondernemer. Hij presenteerde bij BNR Nieuwsradio en was in 2021 nieuwslezer bij Radio 538. ,,Ik ben een kleine zelfstandige in journalistieke producties, maak podcastjes, geef media- en presentatietrainingen en doe veel dagvoorzittersschappen”, aldus Hemmen die genoot van zijn bijdrage in de latenightshow van Jinek. ,,Ik vond het fantastisch om te doen. Ik zou ook dolgraag door willen in zo’n rol. Maar verder kan ik nog niets zeggen over mijn toekomst.”

Ook RTL kan nog niet heel veel zeggen. ,,Wij werden gisteren ook verrast door het nieuws. De afgelopen jaren hebben we een sterke late night programmering neergezet, waar Renze, Humberto en Beau met z’n drieën aan blijven bouwen. We gaan de komende tijd kijken hoe we het vanaf het nieuwe jaar gaan vormgeven”, aldus een woordvoerder.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: