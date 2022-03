Roemloos afscheid M met 615.000 kijkers: ‘NPO heeft gigantisch probleem in de vooravond’

Hans Kazàn mag mogelijk ziekenhuis verlaten: ‘Het gaat stukken beter’

Hans Kazàn (68) mag mogelijk morgen of na het weekend naar huis. De illusionist werd vorige week met spoed opgenomen nadat hij al twee weken lang vrijwel niks had kunnen eten. Hij viel snel af en raakte erg verzwakt. Het was lange tijd onduidelijk wat hij mankeerde.

18 maart