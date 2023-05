Roger Waters verbijsterd om onderzoek Duitse politie: 'Concert is statement tegen fascisme’

Roger Waters ontkent met klem dat hij heeft aangezet tot haat tijdens zijn veelbesproken concert in Berlijn. De Duitse politie is een onderzoek gestart omdat Waters op het podium kwam in een outfit dat leek op het uniform van een SS-officier. Het blijkt allemaal een misverstand, zegt Rogers in een verklaring. ,,De elementen die in twijfel zijn getrokken zijn heel duidelijk een statement tegen fascisme.”

De concerten van Roger Waters, voormalig frontman van Pink Floyd, staan al jarenlang bol van theater, spektakel en politieke boodschappen. Soms subtiel, soms heel expliciet. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat Waters tijdens het optreden in de Mercedes-Benz Arena een lange zwarte jas draagt met daarop rode armbanden. Op die armbanden staan gekruiste hamers in plaats van hakenkruizen. Waters grijpt vervolgens naar een mitrailleur en schiet nepkogels af.

De fans weten dat Waters dit al jaren doet, ook recentelijk nog in de Ziggo Dome, waarover helemaal geen ophef ontstond. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de beelden in Berlijn recent gezien en spreekt nu zijn afschuw erover uit. De Duitse politie heeft daarop laten weten een onderzoek in te stellen, omdat de acties van Waters kunnen worden opgevat om het naziregime te verheerlijken of te rechtvaardigen, waardoor de openbare orde wordt verstoord.

Anne Frank

Waters schrijft in een verklaring de frustratie van zich af. ‘Mijn recente optreden in Berlijn heeft geleid tot aanvallen te kwader trouw van degenen die mij willen besmeuren en de mond willen snoeren omdat ze het niet eens zijn met mijn politieke opvattingen en morele principes’, valt te lezen op Instagram. Waters benadrukt dat zijn concerten juist een vuist maken tegen fascisme, onrechtvaardigheid en onverdraagzaamheid ‘in al zijn vormen’. ‘Pogingen om die elementen af ​​te schilderen als iets anders zijn onoprecht en politiek gemotiveerd.’

De rode vlaggen, de hamers, het schieten op het publiek: Waters voert deze elementen al ruim veertig jaar op in zijn shows. Ook komen ze voor in Pink Floyd: The Wall, een film uit 1982 die het verhaal vertelt over een fictieve neonazistische organisatie. ‘Ik heb mijn hele leven mij uitgesproken tegen autoritarisme en onderdrukking waar ik het ook zie. Toen ik een kind was na de oorlog, werd de naam Anne Frank vaak in ons huis uitgesproken, ze werd een permanente herinnering aan wat er gebeurt als het fascisme niet wordt gecontroleerd. Mijn ouders vochten tegen de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog, waarbij mijn vader de ultieme prijs betaalde.’

Frankfurt

Het optreden van de 79-jarige Waters vorige week was onderdeel van zijn This Is Not A Drill-tour. Op zondag staat zijn laatste Duitse concert in Frankfurt op het programma. De stad probeerde eerder het optreden van de artiest tegen te houden omdat de zanger volgens het stadsbestuur antisemitische uitspraken zou hebben gedaan. Het optreden mocht echter niet worden verboden, oordeelde een rechter die wees naar de artistieke vrijheid. Demonstranten zijn wel van plan om zondag te demonstreren bij het optreden in de Frankfurt Festhalle.

Waters ligt al enige tijd onder vuur vanwege zijn omstreden uitspraken over de oorlog in Oekraïne en zijn anti-Israëlische houding. Polen en Duitsland hebben zijn concerten om deze reden verboden. Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (Cidi) in Nederland vroeg organisator Mojo om de concerten ‘nauwlettend in de gaten te houden’. Het gaat Cidi-directeur Naomi Mestrum te ver om de concerten van Waters te boycotten, al noemt zij de zanger een ‘walgelijke man die werkelijk krankzinnige dingen roept over Joden en Israël. Deze man is de afgelopen jaren volledig doorgeslagen’.

Waters zegt dat hij zal doorgaan met het veroordelen van onrecht, ook al gaat dat ten koste van zijn eigen positie.

