Rolf Wouters maakt na jaren afwezigheid comeback op televisie

In Split Screen maken koppels kans op prijzen die kunnen oplopen tot tienduizenden euro's. De kandidaten krijgen twee foto's te zien die staan voor een getal. Het is aan de kandidaten om een getal te noemen dat zich tussen de onbekende getallen bevindt. De zoektocht naar kandidaten voor de spelshow is inmiddels van start gegaan.



Wouters was in de jaren 90 een van de grootste tv-sterren van Nederland, nadat hij in 1988 was opgevallen bij Joop van den Ende door zijn deelname aan de talentenshow Showmasters. Onder de hoede van de tv-producent presenteerde hij programma's als Liefde op het eerste gezicht en Now or Never op RTL 4. Ook nam hij van Jos Brink de show Wedden, dat..? over. Daarna stapte hij over naar Veronica, waar hij het legendarische programma Uhhh... Vergeet je tandenborstel niet! maakte. Ook was hij samen met Daphne Deckers te zien als presentator van de eerste reeks van Big Brother in Nederland.



Vanaf 2004 werd het behoorlijk stil rond de showmaster. Het leek er nog op dat hij een van de gezichten van Talpa zou worden, maar hij maakte daar slechts één seizoen van het weinig succesvolle Superbal. Wouters was vervolgens jarenlang niet te zien op televisie en kwam slechts voor een jubileumshow van RTL in 2014 even terug.