Rolling Stone komt met nieuwe top 200 van beste zangers ooit: verbijstering over ‘vergeten’ Celine Dion

Aretha Franklin, Whitney Houston, Beyoncé en Freddie Mercury. Het is maar een glimp van de tweehonderd beste artiesten aller tijden volgens Rolling Stone . Het Amerikaanse blad updatete hun lijst uit 2008, maar daar duiken veel vragen bij op. Zo is er van Céline Dion geen spoor. Tot verbijstering van haar vele fans.

Ondanks haar krachtige stem, meer dan 200 miljoen verkochte platen, een carrière van vijf decennia en verschillende prijzen op haar naam behoort Dion niet meer tot de tweehonderd beste artiesten volgens Rolling Stone. De lijst is bijzonder uitgebreid en gevarieerd, maar toch viel de Canadese ster uit de boot. Haar fans uiten massaal hun verontwaardiging, de boze berichten worden veelvuldig gedeeld op sociale media.

Dion is niet de enige artiest die voor vraagtekens zorgt. Ook de geweldige stemmen van Billy Joel, Don Henley van The Eagles, ex-Beatle George Harrison, Dionne Warwick, Diana Ross en Sting worden gemist in de lijst, die op sociale media voer is voor enorme discussie.

Ook de ranking van de artiesten leidt tot controverse. Het feit dat Bob Dylan op 15 is gezet, terwijl diens stem bepaald niet als kwalitatief goed gezien wordt, leidt bij velen tot verbijstering. Queen-zanger Freddie Mercury, wiens vocalen ene bereik van vijf octaven kenden en ook een kundig songwriter was, staat slechts één plekje hoger. Michael Jackson ondertussen kwijnt weg op plek 86. Ex-Beatle Paul McCartney is op plek 26 gezet, ondanks dat zijn stem over het algemeen als beter wordt gezien dan die van Beatles-compaan John Lennon, die op 12 staat.

De nieuwe ranking is mede tot stand gekomen door verandering van de criteria plus het meenemen van recente artiesten. Aan de lezers maakte Rolling Stone vooraf duidelijk dat de lijst bedoeld is om de beste zangers te eren, niet de beste stemmen. Daarbij keken ze naar de volgende parameters: originaliteit, invloed, de grootte van hun oeuvre en hun muzikaal nalatenschap. ‘Dit zijn de artiesten die de geschiedenis vormden en ons leven bepaalden - van vlotte stemmen tot ruwe schreeuwers, van gospel tot punk, van Sinatra tot Selena tot SZA’, luidt het.

Deze twintig artiesten behoren volgens ‘Rolling Stone’ tot de tweehonderd beste aller tijden:

1. Aretha Franklin

2. Whitney Houston

3. Sam Cooke

4. Billie Holiday

5. Mariah Carey

6. Ray Charles

7. Stevie Wonder

8. Beyoncé

9. Otis Redding

10. Al Green

11. Little Richard

12. John Lennon

13. Patsy Cline

14. Freddie Mercury

15. Bob Dylan

16. Prince

17. Elvis Presley

18. Celia Cruz

19. Frank Sinatra

20. Marvin Gaye

