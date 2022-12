Rolling Stone roept Renassaince uit tot beste album van 2022

Renassaince kwam eind juli uit en was het eerste album van Beyoncé in zes jaar tijd. De plaat werd vrijwel overal ter wereld goed ontvangen. In Nederland belandde het album direct op de eerste plaats in de hitlijsten.

Bad Bunny maakte met Un Verano Sin Ti volgens Rolling Stone het op een na beste album van 2022. Taylor Swift is op de derde plaats geëindigd met Midnights. In de top 10 is ook plaats voor onder meer Harry Styles (Harry’s House), Rosalía (Motomami) en Wet Leg (Wet Leg).

