Rolling Stones gespot bij Grieks eilandje op luxueuze jacht prins Harry

De bandleden kwamen gisteren met hun privéjet, waarop de bekende rode Stones-lippen op zijn afgedrukt, naar het eiland in de Egeïsche Zee gevlogen en varen inmiddels rond op een luxueuze, kolossale driemaster die ze huren van de Engelse prins Harry en zijn vrouw Meghan. Aanvankelijk keken bewoners en toeristen alleen vol bewondering naar het schip dat vlakbij de haven in Skiathos-Stad aanmeerde, maar sinds bekend is dat Mick Jagger en zijn mannen aan boord vertoeven is de driemaster de meest gefotografeerde attractie op het eiland.

De bandleden laten zich niet zien. Bootjes varen naar de wal om eten en drinken te halen. Gisteravond koerste het schip naar Koukounaries Beach, het goudstrand van het eiland. In het fraaie hotel Skiathos Palace, met een geweldig uitzicht over de baai, deden de bandleden in een afgeschermde zaal zich tegoed aan drankjes.

De verwachting is dat de Britse popgroep morgen weer richting huis vliegt, omdat 's avonds een optreden wacht in Edinburgh.

Voor de bewoners van Skiathos - een eiland van nog geen veertig vierkante kilometer - is de komst van wereldsterren niet nieuw. Filmster Sylvester Stallone is er regelmatig, actrice Goldie Hawn heeft er een huis en een deel van de film Mamma Mia! met Meryl Streep is er opgenomen.

