Romantische film met actrice Lisa Smit wint Amerikaanse prijs

De in Los Angeles woonachtige Van Berckelaer werkte als scenariste eerder aan de succesvolle webserie De Meisjes van Thijs. Van Berckelaer was samen met actrice Leonoor Koster, die een bijrol in de film speelt, in Atlanta om de prijs in ontvangst te nemen. Lisa Smit is bekend uit films als Kenau en TBS en series als Project Opheus en Dokter Deen. Zij speelt binnenkort een van de hoofdrollen in het historische epos Redbad van regisseur Roel Reiné.