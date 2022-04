Romee is een Barbiepop en Maan vlamt in bliksempak

Acteur Barry Keoghan gearres­teerd wegens openbare dronken­schap

Barry Keoghan is onlangs gearresteerd voor openbare dronkenschap. De Ierse acteur zou in de vroege ochtend schreeuwend op een balkon in het noorden van Dublin hebben gestaan, waarna buurtbewoners de politie alarmeerden en de Eternals-ster meenamen naar het bureau.

