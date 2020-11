Romee Strijd redt haar schoonvader ‘crazy Bert’ van ondergang in kijkcijferhit Het Perfecte Plaatje

Doordat Bert na de technische opdracht slechts zes punten scoorde, was het erop of eronder tijdens de tweede opdracht waarbij de kandidaten een covershoot moesten doen met een bekende Nederlander. Acteur Soy Kroon ging voor het fictieve blad Rock Star aan het werk met zijn vriend Jan Kooijman, Janny van der Heijden kreeg Ellie Lust zover om zich voor het thema Plastic Fantastic in een strakke glitterjurk te hijsen, vlogger Bibi Breijman ging de uitdaging aan om haar Waylon en peuter Teddy goed op beeld te krijgen en cabaretier Stefano Keizers moest dartlegende Raymond van Barneveld fotograferen voor het denkbeeldige Zen Magazine .

Bert, die door presentator Tijl Beckand gekscherend ‘crazy Bert’ wordt genoemd, zag het somber in toen hij het blad Jouw tent is top naar zich toe kreeg geschoven. De komst van zoon Laurens en zijn zwangere vrouw Romee toverde een glimlach op zijn gezicht. Het koppel, dat vanuit New York een succesvol cv in modellenwerk heeft opgebouwd, kon Bert voorzien van allerlei tips. Waar de jury niet erg te spreken was over de uitwerking van Soy, bleken de kamperende Laurens en Romee een schot in de roos. ,,Dit kan zó de schappen in, niemand zou denken dat het om een nepcover gaat. Het klopt aan alle kanten, het is zo verschrikkelijk aanlokkelijk om dit blad te pakken. Erg geslaagd’’, aldus jurylid en fotograaf William Rutten.