Romy laat sexy autowas-droom uitkomen en Shanice zoent te vroeg

Update Woningover­val Gordon staat los van ‘Rolexbende’

2 oktober Dat bij de gewelddadige beroving van Gordon (52) in zijn appartement afgelopen weekend door de indringers een duur Rolex-horloge is buitgemaakt, heeft volgens de politie niets te maken met de zogeheten ‘Rolexbende’. ,,Dat staat hier los van, dat hebben wij al ontkracht”, aldus een politiewoordvoerder aan deze site. Gisteren hield de Amsterdamse politie een 23-jarige verdachte aan, die twee weken langer in voorarrest blijft zitten. Het onderzoek is nog in volle gang.