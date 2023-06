Romy Monteiro en vriend uit elkaar: ‘Geven elkaar wat ruimte’

Romy Monteiro en haar vriend, fotograaf Jasper Suyk, zijn uit elkaar. De twee gaan ‘voorlopig zonder elkaar verder’, zo laat de presentatrice en ‘mooiste vrouw van Nederland’ weten via Instagram.

‘Wij nemen een break van onze relatie, geven elkaar wat afstand, ook al houden we zielsveel van elkaar, gaan we voorlopig zonder elkaar verder, om elkaar wat ruimte te geven’, verklaart de 30-jarige Monteiro. ‘Op zich hartstikke privé en totaal niet interessant om te delen, maar we willen het verhaal niet groter laten worden dan het is.’

Monteiro werd vorige week nog door mannenplatform FHM uitgeroepen tot mooiste vrouw van Nederland. De zangeres sprak van ‘een ontzettende eer’. ,,Dit had de 17-jarige Romy nooit gedacht’’, lachte ze. Vorige week liet ze ook nog in een interview met Beau Monde weten hoe goed Jasper en zij bij elkaar passen. ,,Jasper en ik vullen elkaar goed aan”, vertelde de musicalster in het interview. ,,Ik ben recht voor zijn raap, durf veel. Hij is voorzichtiger. Ik trigger hem, hij tempert mij.” De presentatrice omschreef haar partner als een ‘lief en goed mens’.

Ze kreeg in mei 2019 een relatie met Jasper, enkele maanden nadat zij haar destijds voorgenomen huwelijk met Django van Rijn had afgeblazen. In oktober 2021 gingen ze samenwonen.

