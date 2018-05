Romy Monteiro komt in september met album

Interview Bennie Jolink: Er zijn nog maar twee vijanden over in mijn leven

9:00 Een interview met Bennie Jolink (71) geeft vuurwerk. Zeker als er wordt gesproken over de ruzies in Normaal, zijn depressies en zijn keuze over al dan niet uit het leven stappen. ,,Die optie kies je niet. Dat is het juist! Je hebt geen controle over je gedachten.’’ Op Hemelvaartsdag krijgt de grijze rocker een standbeeld.