Romy Monteiro komt voor het eerst met Nederlandstalig werk

De zangeres werkte voor het uptempo liedje onder meer samen met Linde Schöne. Daarvoor moest ze heel haar hart uitstorten. ,,Ik maak uitgebreide briefings waarin ik van alles over mezelf vertel. Ik heb de afgelopen jaren veel meegemaakt: werd van onbekend meisje een musicalster, werd verliefd, ben verloofd, nét niet getrouwd en vervolgens overwerkt geraakt."



,,Als mensen voor me schrijven, moeten ze toch veel over mij weten", gaat Romy verder. ,,Hoe moet ik me er anders in kunnen terugvinden? Ik moet me helemaal blootgeven, anders werkt het niet. Muziek is kwetsbaar, naakt en puur, dus dat moet een tekst ook zijn. Ik vind het doodeng dat mensen straks alles horen, maar het kan niet anders dan zo."



Romy, de dochter van musicalster Antje Monteiro, brak door dankzij haar deelname aan The Voice of Holland. De video van haar auditie, waarin ze I will always love you van Whitney Houston zong, is inmiddels 12 miljoen keer bekeken. Daarna speelde ze onder meer de hoofdrol in de musical The Bodyguard, waarin ze ook muziek van Houston zong, en presenteerde ze diverse programma's voor AVROTROS en SBS6.